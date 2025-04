Scaroni: "Nuovo ds nelle prossime settimane"

"Per il nuovo direttore sportivo ci stiamo guardando intorno ma nulla è stato ancora deciso. La decisione credo verrà presa nelle prossime settimane". Così il presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso dell'evento 'Il Foglio a San Siro'. "Ibrahimovic è un valore aggiunto per il Milan e per RedBird -sottolinea Scaroni-. È stato un grandissimo campione e lo è ancora adesso nella sua attività. Mi sembra che i rapporti con Furlani siano eccellenti. Certo alcuni acquisti hanno portato prestazioni molto valide, altri come Morata non sono state buone operazioni per tanti motivi. Abbiamo però intenzione di rafforzare la squadra con giocatori giovani".