Ha pensato a un modulo a due punte dando più spazio a Jovic?

"Non siamo ancora equilibrati e solidi per un modulo a due punte più Rafa e Theo che attaccano molto. Stiamo lavorando ma non è detto che con due punte saremmo più offensivi. A Jovic piace giocare e non credo ce l'abbia con me, con me ha avuto i suoi minuti. E' un giocatore a disposizione che ci può dare qualcosa come tutti gli altri"