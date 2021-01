E' uno dei centrocampista più apprezzati e ambiti della Serie A , ma le voci di mercato evidentemente non lo infastidiscono più di tanto: è proprio Mattia Zaccagni a decidere al 29' della ripresa con un gol in rovesciata pazzesca (dopo un'azione pazzesca...) la sfida tra Spezia e Verona , regalando ai gialloblù di Juric una vittoria che mancava da tre partite e lanciando gli scaligeri a ridosso della zona Europa.

Al Picco finisce 1 a 0 per l'Hellas, al termine di una partita equilibrata dove, prima ancora del gioiello del numero 20 gialloblù, non erano mancate le occasioni, così come i cartellini: pesantissimi quelli rimediati da Chabot, che al 23' lascia le Aquile liguri in dieci dando il via all'assalto vincente dell'Hellas.