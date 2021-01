Ottava vittoria di fila in campionato per i nerazzurri, scatenati contro il Crotone e a -1 dal Milan capolista. C'è tanto di Antonio Conte nella striscia utile: il ritorno al 3-5-2 senza il trequartista dal successo contro il Sassuolo, ritocco che agevola mezzali e punte. Non è tutto: l'Inter ha abbandonato il pressing super offensivo e il possesso palla, ora aspetta e punisce