Sarà uno spareggio Champions (e per il terzo posto, nello specifico), quello di domenica al Gewiss Stadium tra Atalanta e Bologna. E se da un lato c’è una Dea in crisi di risultati, reduce da 3 sconfitte consecutive, dall'altra il Bologna è in grande forma, ma in emergenza: out Skoruski, Calabria e Ferguson, in settimana si sono fermati Odgaard e Holm, poi recuperati. Vincenzo Italiano, parlando alla vigilia, dà poi anche altri aggiornamenti importanti: "Speriamo che Castro risolva in fretta il problemino al piede con cui è tornato dalla nazionale. Se lo sta trascinando, al momento non è al massimo e Thijs Dallinga sta sfruttando occasione. Santi è uno che anche a mezzo servizio è un animale, un uomo squadra, ma nel momento in cui si sta trascinando un problema bisogna valutare se mandare in campo uno al 3 per cento o un altro che possa andare più forte". In dubbio quindi il ritorno da titolare di Castro. È certo, invece, il peso specifico del match di domani: "La partita racconta che in questo momento ci si gioca un posto di alta classifica e quando è così la sfida è per forza molto difficile. Non mi fido dell'Atalanta, solo a Firenze non è stata arrembante come al solito mentre con Lazio e Inter il filo tra vittoria e sconfitta è stato sottile. E' una squadra che può far male, ma se vogliamo stare in quelle zone di classifica dobbiamo fare prestazione di livello e avere una grande continuità di risultati. Abbiamo un calendario pesante e tosto, contro chiunque andremo ci sarà da giocarsi qualcosa, ma ho una squadra matura: ci vorrà supporto di tutti, chi parte, chi subentra e questo deve fare la differenza”.