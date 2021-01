Claudio Ranieri elogia i suoi dopo la vittoria con l'Inter: "E' un successo frutto dell'applicazione e della sofferenza. Loro sono una grande squadra, l'assenza di Lukaku ci ha aiutati. Quagliarella fuori? Scelta tecnica, il mercato non c'entra. Non capisco perché il campo a Marassi sia sempre così al limite: non si possono comprare i teloni?"

La Sampdoria si prende lo scalpo dell'Inter, interrompendo una striscia di otto vittorie consecutive della squadra di Antonio Conte. Claudio Ranieri elogia i suoi ragazzi, che hanno saputo resistere al prepotente ritorno dei nerazzurri nella ripresa: "La vittoria si può trovare nell’applicazione, nella sofferenza e nella qualità dei ragazzi - ha spiegato il tecnico della Samp a Sky Sport -. Hanno lottato, chiaro che poi l’Inter ci provasse quando si è trovata sotto di due gol. Noi però siamo rimasti concentrati , concedendo meno palle gol possibili. Audero migliore in campo? Parlare di singoli adesso sarebbe scortese nei confronti degli altri, tutti hanno dato il loro contributo, anche chi è entrato a gara in corso. Non volevamo perdere ancora dopo Roma. L’Inter è una grandissima squadra, l’assenza di Lukaku ci ha aiutati ".

"Quagliarella fuori? Il mercato non c'entra"

Ranieri si è poi soffermato su Keita, autore del gol del 2-0: "E' un ragazzo eccellente, spero che sia nel momento giusto della sua maturità. Deve migliorare alcuni atteggiamenti, ma è un ottimo acquisto per noi". Quagliarella, che nelle ultime ore è stato avvicinato alla Juventus, è rimasto in panchina per 90': "Il fatto che non sia entrato non c’entra con il mercato, è stata una scelta tecnica". Infine una battuta sul campo di Genova: "Il campo di Marassi era al limite. Genova è una città dove piove tanto, cosa ci vuole a comprare alcuni teloni? Roba dell’altro mondo"