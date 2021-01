Dopo la vittoria per 4-1 sul Benevento, Gasperini aveva spiegato i problemi con l’argentino ancora out: "La scelta è stata dettata dal fatto che io avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra, stavamo soffrendo e in quel momento Gomez non si adattava". All’indomani la risposta dell’argentino è arrivata via Instagram: 12 video in cui, senza commentarli, ma con un chiaro cerchietto, per mettere in evidenza la sua posizione ‘sacrificata’ dando una mano ai compagni

