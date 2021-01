Al Vigorito, sotto una forte pioggia, Filippo Inzaghi ospita l'Atalanta nella gara che apre la 17^ giornata di Serie A. Il Benevento è reduce dalla preziosa vittoria ottenuta in rimonta a Cagliari, la Dea è in salute come dimostrano gli 8 gol segnati nelle ultime due partite. Emergenza difesa per il Benevento; Ionita (al posto di Insigne) e Sau dietro a Lapadula. Gasp ne cambia due, in attacco torna Zapata dal 1'. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD