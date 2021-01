L'allenatore, tornato a Parma per sostituire Liverani, si dice soddisfatto della prestazione contro la Lazio nonostante la sconfitta rimediata ma avverte: "Abbiamo commesso errori perché ci manca malizia. Il mercato? La società sa dove deve intervenire" GLI HIGHLIGHTS DI PARMA-LAZIO Condividi:

Roberto D'Aversa bagna con una sconfitta in casa contro la Lazio il suo ritorno sulla panchina del Parma. Nonostante un avversario difficile da affrontare, i gialloblu hanno proposto una buona prestazione: "La prestazione c'è stata, considerando gli infortuni, e devo fare i complimenti ai ragazzi perché per 60 minuti hanno tenuto testa a una grande squadra come la Lazio - ha detto a fine gara - Il rammarico è per aver subito gol per mancanza di malizia; in quella situazione eravamo in 10 e dovevamo gestirla meglio, abbiamo commesso errori di gioventù. Chiaro che se vai sotto contro la Lazio fai più fatica. Abbiamo avuto occasioni pericolose come con Cornelius e sotto l'aspetto dell'impegno non gli posso rimprovera niente. In Serie A errori di gioventù come questi li paghi a caro prezzo".

"Mercato? La società sa dove intervenire" approfondimento Luis Alberto-Caicedo e la Lazio va: 2-0 sul Parma Il mercato potrebbe sistemare le lacune mostrate dalla squadra in questa prima metà di stagione anche se D'Aversa non si sbilancia su nomi o ruoli: "Presidente e direttore sportivo sanno cosa serve a questa squadra. Io posso solo pensare a fare bene in campo - ha proseguito - La società sa dove intervenire, da parte mia non c'è nessuna problematica. I giocatori forti giocano a qualsiasi età. Per far crescere i giovani, però, c'è bisogno di una solidità di fianco. Il campionato italiano è difficile, ci vuole tempo di ambientamento per farli crescere. Il mio arrivo da solo non porta al raggiungimento dell'obiettivo, un po' tutti dobbiamo dare qualcosa in più".