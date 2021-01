Brutto inizio di settimana per Federico Marchetti. La Ferrari del portiere del Genoa, infatti, è rimasta distrutta mentre lui era ad allenarsi. L'estremo difensore dei rossoblù aveva deciso di portare la sua macchina in un autolavaggio, consegnando le chiavi agli stessi dipendenti per la riconsegna. L'addetto dell'autolavaggio, però, al momento di riportargliela non ha probabilmente fatto i conti con la potenza dell'auto e ha finito per perdere il controllo, schiantandosi su un guardrail nel quartiere Multedo di Genova e danneggiando anche alcuni veicoli in sosta: l'uomo alla guida della Ferrari è rimasto illeso. La disavventura è capitata quando Marchetti era al Centro sportivo "Signorini", impegnato in una seduta di allenamento in vista della trasferta di Coppa Italia in casa della Juventus (in programma mercoledì alle 20.45), match in cui partirà titolare.