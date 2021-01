Gattuso: “Llorente? Per ora resta con noi”

Dopo la vittoria sull’Udinese, Gattuso ha parlato così di mercato e della permanenza di Llorente: “In questo momento non sappiamo nemmeno come sta Osimhen che ha ancora il Covid e non sta bene con il braccio. Vediamo… Fino a quando non siamo sicuri della situazione, Fernando rimane con noi; per il resto non faremo nulla ma ci pensa la società, io penso ad allenare una squadra forte e credo che in questo momento stiamo bene così”.