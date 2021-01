Vlahovic decisivo come Dragowski nella vittoria della Fiorentina sul Cagliari, tre punti blindati dal portiere viola che ha bloccato il penalty di Joao Pedro. Non è una novità per il barbuto polacco, tra i migliori numeri uno nelle ultime due stagioni: chi ha parato più rigori nei 5 maggiori tornei d'Europa? Due gli italiani presenti nella top 10

FIORENTINA-CAGLIARI 1-0, GOL E HIGHLIGHTS