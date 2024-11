L’ex difensore rossonero ha commentato così lo 0-0 nel post di Milan-Juve: “La Juve continua a rischiare poco e non voleva perderla, il Milan voleva vincerla ma è preoccupante che non ci sia andato nemmeno vicino. Il campo non era il migliore d’Europa ma ci sono stati tanti errori tecnici evidenti da parte di tutte e due le squadre”. Nel video l’analisi sul big match di San Siro

MILAN-JUVE, HIGHLIGHTS