Italiano: "Gara figlia della vittoria di Napoli"

C'è grande soddisfazione nella parole di Vincenzo Italiano al termine della vittoria contro la Sampdoria che regala allo Spezia tre punti preziosi nella corsa alla salvezza, dopo i tre conquistati con grande sacrificio allo stadio Maradona di Napoli: "A Napoli non è stata una gran prestazione ma in 10 tenere botta contro il Napoli è comunque stato un merito - ha spiegato - Oggi nella prima mezz’ora abbiamo fatto una gran prestazione che è figlia della vittoria di Napoli perché ci ha dato consapevolezza e sorriso, l’abbiamo preparata bene, sapevamo che era importante fare una doppia vittoria, sapevamo che non era semplice e ora ce la godiamo. Abbiamo attraversato un periodo negativo che aveva minato qualche certezza, i ragazzi però hanno tirato fuori tutto quello che avevano"