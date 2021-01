Di Francesco: "Con il Milan servirà gran coraggio"

Sfida complicata per il Cagliari e per Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina al Franchi in campionato e il ko di Bergamo con l'Atalanta in Coppa Italia. Alla Sardegna Arena arriva il Milan capolista: " Cercheremo di mettere in difficoltà il Milan , stiamo preparando la gara nel modo giusto - dice in conferenza stampa - Pioli ha fatto un ottimo lavoro, il Milan ha costruito una squadra vera, con grande coesione di intenti, che lavora bene insieme, e ha un giocatore su tutti che si chiama Ibrahimovic ".

"Felice di riavere Duncan"

Tuttavia al Cagliari non manca l'esperienza rappresentata da Godin e Nainggolan e Di Francesco potrebbe mandare in campo anche il neo acquisto Duncan: "Si è allenato oggi con noi per la prima volta - prosegue - Può essere a disposizione. Lo conosco benissimo per averlo allenato ai tempi del Sassuolo, sono felice di riaverlo. E' un calciatore che ho voluto fortemente". Cagliari in crisi di risultati, il match con i rossoneri può diventare quello della svolta: "Rappresentiamo una squadra storica - dice ancora Di Francesco - dobbiamo dare tutti quel qualcosa in più che è mancato in certi momenti della stagione o che abbiamo avuto solo parzialmente ed è quindi necessario ritrovarlo il prima possibile. Al di là dell'aspetto tattico, sarà importante l'approccio: dovremo essere meno timidi rispetto a Bergamo, dove peò avevo in campo tre '99 e altrettanti 2000. Dobbiamo mettere dentro esperienza, determinazione, cattiveria agonistica, voglia di rimanere in partita. Da allenatore, mi sento il primo responsabile di questa situazione, spetta a me trovare soluzioni e uomini giusti per fare rendere al meglio la squadra".