Dove vedere Roma-Como

La partita Roma-Como, valida per la 27^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 2 marzo alle ore 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Stefano Borghi, commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Angelo Mangiante e Valentina Mariani. Dalle 15.30 da non perdere 'Sunday Football '. In studio: Leo Di Bello, Gianfranco Teotino, Paolo Assogna e Massimo Gobbi. Alle 20 appuntamento con 'Anteprima Sky Calcio Club': Fabio Caressa sarà in compagnia di Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani.

I numeri di Roma e Como

La Roma ha perso entrambe le ultime due sfide contro il Como in Serie A (0-2 sia il 25 gennaio 2003 che lo scorso 15 dicembre), già striscia record per i lombardi contro i capitolini nella storia del massimo campionato, dopo che i giallorossi avevano ottenuto cinque successi di fila contro i lariani nella competizione. Dopo lo 0-2 nella gara d’andata contro il Como, la Roma potrebbe perdere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro una squadra neopromossa per la prima volta dal 1995/96 contro l’Atalanta. Il Como ha vinto una sola trasferta contro la Roma in Serie A, la prima contro i giallorossi nel torneo (il 23 aprile 1950 per 1-0), da allora in 11 match in casa dei giallorossi nel torneo, sette successi capitolini (tra cui tutti gli ultimi tre) e quattro pareggi. La Roma ha vinto gli ultimi tre match di campionato senza subire gol, i giallorossi non ottengono quattro successi di fila in Serie A dal periodo tra luglio e agosto 2020. I capitolini potrebbero registrare quattro clean sheet consecutivi per la prima volta dal periodo tra maggio e agosto 2018. Il Como ha vinto le ultime due gare di campionato (contro Fiorentina e Napoli), i lariani potrebbero registrare tre successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio e giugno 1952 con Robert Winkler allenatore. Dopo il successo fuori casa contro la Fiorentina, il Como potrebbe ottenere due vittorie in trasferta consecutive solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A dopo il periodo tra aprile e maggio 1950 (tre con Mario Varglien alla guida). La Roma è sia la squadra che ha guadagnato più punti nel 2025 in Serie A (20) sia l’unica imbattuta nel torneo nel nuovo anno solare (6V, 2N).