Maldini, Milan: "Conosciamo bene Mandzukic, non è che ci consultiamo con i giocatori per prenderne altri ma con l'allenatore che dà l'ok su queste operazioni. Non c'è solo bisogno di bravi ragazzi, non che Mandzukic non lo sia, ma bisogna avere ragazzi determinati. Tomori? Tra il quasi preso e non prenderlo siamo lì, basta un dettaglio e le cose non si fanno. Se lo seguiamo è perché abbiamo visto in lui delle caratteristiche per metterlo insieme ai nostri difensori"