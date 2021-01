Nicola è arrivato al Filadelfia: è pronto per diventare il nuovo allenatore del Torino. Giampaolo intanto attende l'ufficialità dell'esonero: lascia i granata con 13 punti in 18 giornate (a +1 dal Crotone ultimo in classifica), con un bilancio di 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte

Davide Nicola è arrivato al Filadelfia per diventare il nuovo allenatore del Torino, accompagnato dal team manager Emiliano Moretti e dal direttore generale Antonio Comi. Nicola ha seguito dalla tribuna l'allenamento diretto da Marcello Cottafava, allenatore della Primavera granata, in attesa che il club comunichi ufficialmente l’esonero di Marco Giampaolo e il cambio in panchina. Dopo il pareggio per 0-0 nell’ultima partita di Serie A giocata contro lo Spezia, il Torino adesso è penultimo in classifica insieme al Parma, con 13 punti dopo 18 giornate. Il Crotone, ultimo in classifica, ha 12 punti. Il bilancio di Giampaolo in questa stagione si compone di 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Nello scorso campionato Nicola ha allenato il Genoa prendendo il posto di Thiago Motta: ottiene la salvezza portando il club a quota 39 punti (4 in più del Lecce retrocesso), con i rossoblù raccoglie 28 punti in 21 gare (8 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte).