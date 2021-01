Nono risultato utile di fila, vero, ma anche il secondo pareggio consecutivo dopo lo 0-0 col Genoa. Solo un punto per l' Atalanta alla Dacia Arena, 1-1 nel recupero della 10^ giornata che nega l’assalto al terzo posto in classifica per la Dea che aggancia la Juve a quota 33. Rimpianti in casa nerazzurra? " Non sono queste le partite che ti fanno rammaricare - spiega Gian Piero Gasperini a Sky Sport -, la squadra ha recuperato un infortunio iniziale e ha giocato per quasi tutta la partita nella metà campo avversaria. Prendere un gol dopo 23 secondi ha complicato una partita già di per sé difficile : con l’Udinese in vantaggio abbiamo dovuto giocare un ottimo primo tempo per raddrizzarla e alla fine è un risultato che dobbiamo accettare. Difficile per come era iniziata". Nessun dubbio su chi meritava i tre punti: "Se c’era una squadra che poteva vincere era la nostra, però poi bisogna trovare il gol. L’Udinese ha spezzettato molto il gioco , non si è mai aperta nemmeno dopo l’1-1. Nel secondo tempo si è giocato pochissimo e questo mi dispiace veramente . Il pareggio lo dobbiamo accettare e dobbiamo esserne soddisfatti".

L’allenatore dell’Atalanta si è detto soddisfatto anche del turnover dei suoi ("Giocando ogni tre giorni abbiamo la necessità di fare questo, ma sono molto contento di come stiamo ruotando la rosa") e dei singoli : " Maehle è appena arrivato e sta facendo già bene , ci è utile per la rotazione degli esterni. Miranchuk ha qualità tecniche e noi abbiamo bisogno di offensività, sono certo potrà darcela in futuro". Difficile tuttavia trovare una vera controfigura di Ilicic : "Josip non può giocare sempre con la stessa continuità di rendimento. Quando deve uscire, o non gioca, ci dobbiamo adattare con giocatori bravi ma che non hanno le caratteristiche di andare dentro l’area, di essere attaccanti. Lo abbiamo fatto con Pasalic, Malinovskyi e lo stesso Miranchuk. Arriverà il momento in cui potremo giocare con maggiore riposo tra una gara e l’altra, quindi funzionerà anche così". Inevitabile lo sguardo al Milan , avversario sabato a San Siro: "Da stasera iniziamo a pensarci, ci teniamo molto e chiudiamo il girone d’andata . Siamo in una buonissima posizione a combattere con degli squadroni: è un girone che ci soddisfa, siamo in corsa in Coppa Italia e in Champions, giochiamo contro la prima e diventa un modo per misurarci. Può essere una gara importante. Il Milan merita tantissimi complimenti , hanno fatto qualcosa di straordinario nonostante l’assenza di diversi giocatori. Grandi risultati, va dato merito a Pioli e a tutta la squadra ".

Muriel: "Meglio a gara in corso? Sono sempre pronto"

approfondimento

Muriel: "Mangiavo merendine? Mai amato i dolci"

Una riflessione di Gasperini anche su Luis Muriel, 11° gol in campionato dopo il definitivo 1-1 a Udine: "Ha dovuto aspettare me per esplodere? È straordinario, ha un’esplosività tale che fatica a giocare per 90 minuti ma ha 60/70 minuti di assoluto valore. In questo momento è in grandissima condizione. I colpi li ha sempre avuti, faceva già cose pazzesche a Lecce e Udine. Forse impiegandolo in questo modo lo aiuto a ottenere il massimo". Sul tema è intervenuto lo stesso colombiano: "Sono sempre preparato per essere decisivo, questo mi dà la forza per segnare tanti gol". L’Udinese si conferma la sua squadra preferita in Serie A (7 reti, come la Roma), lui che è un ex ("Ma è solo una casualità") e non nasconde il dispiacere per i tre punti sfumati: "Sappiamo però che sono gare difficili contro squadre che lottano per salvarsi e che cercano il risultato in qualsiasi modo. Oggi abbiamo cercato il secondo gol in tutti i modi. Contro di noi le avversarie difendono con 10 giocatori, gli spazi sono pochi. Siamo stati molto bravi a muovere la palla e creare, credo che a livello di gioco stiamo facendo molto bene. Noi dobbiamo essere bravi a continuare come stiamo facendo. Sabato c’è il Milan per tornare a vincere: sappiamo che sarà complicato ma ce la possiamo giocare, loro non si chiudono e cercheranno i tre punti come noi". Due curiosità in chiusura: "Guidolin diceva che a Udine mangiavo troppe merendine? Mai amati i dolci, in realtà mangiavo altre cose. E riguardo alla pronuncia del mio cognome: in Sudamerica è Muriél (accento sulla 'e', ndr), qui dite Mùriel. Io me li tengo entrambi".