L'attaccante colombiano ha parlato a Sky Sport al termine di Udinese-Atalanta, partita in cui ha segnato alla sua ex squadra il gol del definitivo pareggio. Quando giocava in Friuli correva voce che il giovane Luis avesse una passione per le merendine, ma è un falso mito: "Non è vero, a dir la verità non ho mai amato i dolci". E spiega la corretta pronuncia del suo cognome: Mùriel o Murièl?

UDINESE-ATALANTA 1-1: GOL E HIGHLIGHTS