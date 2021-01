Benevento-Torino, le probabili formazioni

Inzaghi col dubbio Insigne, fisicamente non al meglio: pronto Tello se non dovesse farcela. Nicola non stravolge il Torino: ancora 3-5-2, in attacco Belotti-Verdi. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20:45

L’era di Davide Nicola sulla panchina del Torino comincia al Vigorito di Benevento, dove i granata proveranno subito a far punti contro la squadra di Filippo Inzaghi. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20:45.

Benevento, dubbio Insigne

Diverse, le assenze per il Benevento. Sicuramente out Schiattarella (coronavirus) e Letizia (infortunato), Inzaghi cercherà di capire in queste ore come sta Roberto Insigne, tornato acciaccato da Crotone. Se non dovesse farcela, è pronto Tello ad occupare la sua posizione alle spalle di Lapadula insieme a Caprari. Per il resto, 4-3-2-1 confermato, con Improta, Tuia, Glik e Barba in difesa, mentre Hetemaj, Ionita e Dabo comporranno la mediana.

BENEVENTO (4-3-2-1) probabile formazione: Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Filippo Inzaghi.