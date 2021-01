Prandelli: "Kokorin ha qualità. Kouame resta"

Tre punti contro il Crotone per ripartire dopo il pesante ko contro il Napoli del turno precedente, la Fiorentina si rialza al Franchi battendo per 2-1 i calabresi nell’ultima giornata del girone d’andata. “È stato un successo importante, questi tre punti portano autostima e consapevolezza che si può giocare da squadra e far emergere le giocate dei singoli, che hanno tanta qualità. Se la quadra deve ancora liberarsi del tutto mentalmente, eliminando le paure? Sì, questo è un campionato strano, serve continuità nei risultati che ti danno quella consapevolezza che si può difendere rimanendo più alti”, ha ammesso Cesare Prandelli nel post partita. L’allenatore della Fiorentina analizza il successo per 2-1 della sua squadra: “Avremmo dovuto chiudere prima il match per non soffrire, non abbiamo avuto la giusta cattiveria e determinazione per cercare il terzo gol. Non lo abbiamo fatto, poi abbiamo sofferto il giusto contro in Crotone che ha idee, geometrie e gioca a calcio. Noi siamo stati equilibrati”.