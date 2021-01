Inter-Benevento, dove vedere la partita in tv

Comincia il girone di ritorno di Inter e Benevento, con l'obiettivo di continuare a perseguire i rispettivi obiettivi: quello scudetto per i nerazzurri, che hanno chiuso la prima parte di campionato a -2 dal Milan capolista, e quello salvezza per la formazione allenata da Pippo Inzaghi, protagonista di un girone d'andata decisamente positivo

Comincia il girone di ritorno di due squadre che fino a questo momento stanno svolgendo un campionato in linea con le aspettative di inizio stagione. Da una parte l'Inter, che ha affrontato il giro di boa da seconda in classifica a due punti dal Milan capolista, e comunque in piena lotta per lo scudetto. Contro troverà un Benevento capace di andare addirittura oltre, visto che da neopromossa ha concluso la prima parte di campionato con un vantaggio di 8 punti sulla zona retrocessione. Sfida speciale anche per Pippo Inzaghi, che ritorna a San Siro ad affrontare l'Inter, sua rivale numero uno durante i tantissimi anni nei quali ha vestito la maglia del Milan.