Maldini: "Ibra ha difeso suoi compagni da Lukaku"

Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro l'Inter, si è discusso tanto dello scontro Ibra-Lukaku e dell'espulsione dell'attaccante svedese. È tornato a parlarne Paolo Maldini , che ha difeso il suo giocatore nel pre-partita di Bologna- Milan : "Anche io sono molto istintivo, mi sono fatto l'immagine di uomo equilibrato ma il calcio l'ho sempre vissuto in maniera istintiva – le sue parole a Sky Sport – Capita di litigare, è un episodio brutto da vedere ma finisce lì. Siamo pronti a difendere Ibrahimovic in ogni maniera se si dovesse tirare fuori il razzismo , che non ha niente a che vedere con lui. Era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci, ha difeso i compagni aggrediti da Lukaku senza alcuna motivazione. È durata veramente troppo questa disputa, mi aspetto che Ibra faccia quello che ha fatto fino a ora, i suoi numeri sono eccezionali".

"Mercato da protagonisti, rosa completa per vincere lo scudetto"

Maldini ha poi parlato di mercato, a partire dal rinnovo di Donnarumma: "Ne stiamo parlando, ma abbiamo congelato la questione per pensare al calciomercato. Siamo stati protagonisti, la proprietà ci ha permesso di fare quello che volevamo entro certi paletti economici. Ora abbiamo la squadra per andare fino in fondo in entrambe le competizioni. Tomori può fare la differenza fisicamente, ha la capacità di aggredire e difendere in una linea a quattro. Il calcio va verso l''uno contro uno, ma non bisogna mai perdere la compattezza. Lui combina queste due cose molto bene, il difetto è che ha giocato troppo poco per quelle che sono le sue caratteristiche. Scudetto? Se facciamo 43 punti come all'andata... Come rosa siamo completi e abbiamo maggior consapevolezza. Se a fine anno non avremo vinto lo scudetto, non sarà un problema. Lo sarebbe non provarci, perché significherebbe non avere le giuste ambizioni".