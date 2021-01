Donnarumma nel pre partita: "Siamo concentrati, abbiamo voglia di ripartire e continuare il nostro cammino. Ibra? Lui è sempre molto tranquillo, giocherà come lui sa fare. Non è assolutamente turbato per quello che è successo nel derby, sono cose che in campo capitano. Come sto? Come in ogni partita sono pronto a dare il massimo".