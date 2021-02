2/29

I NUMERI DI BALLARDINI - Il principale miglioramento del Genoa si è riscontrato in fase difensiva. L'allenatore ha spostato dietro Radovanovic e contro il Crotone la squadra ha ottenuto il 4° clean sheet di fila (non capitava dalla precedente esperienza di Ballardini in rossoblù). "È grazie al lavoro complessivo, è tutto l’insieme - ha spiegato -, perché questo ti porta a essere compatto, ad avere sempre l’aiuto del compagno in fase difensiva e far giocare da subito male gli avversari, costretti ad altre soluzioni meno efficaci"