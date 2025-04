Dove vedere Atalanta-Bologna

La partita Atalanta-Bologna della 32^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 13 aprile alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Bologna

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare (3V, 1N) di campionato contro l’Atalanta, dopo avere perso 13 delle precedenti 17 sfide (2V, 2N); gli emiliani potrebbero evitare la sconfitta per cinque match di fila contro i bergamaschi soltanto per la seconda volta nel torneo, dopo quella registrata tra febbraio 1953 e maggio 1955 (4V, 1N). L’Atalanta ha perso entrambe le ultime due sfide disputate contro il Bologna nel girone di ritorno di Serie A, dopo un filotto di otto vittorie consecutive (e sei clen sheet nel parziale); soltanto una volta, i bergamaschi hanno subito più ko di fila nella seconda parte di campionato contro i rossoblù: sette, tra il 1951 e il 1957. Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte giocate contro l’Atalanta in Serie A - tanti successi quanti quelli conquistati dagli emiliani nelle precedenti 38 gare esterne contro i bergamaschi nel torneo (14N, 22P) - e potrebbe infilare tre successi consecutivi sul campo della Dea per la prima volta nel massimo campionato.

L’Atalanta ha perso tutte le ultime tre partite di campionato senza trovare la via del gol e non ha mai subito quattro sconfitte consecutive nell’era Gasperini nel torneo. In generale, i bergamaschi non registrano almeno quattro ko di fila nella competizione dal periodo tra dicembre 2015 e gennaio 2016 (con Reja in panchina), mentre non perdono così tanti match di seguito senza riuscire a segnare da settembre-ottobre 2014 (Stefano Colantuono come allenatore). L’Atalanta è l’unica squadra della prima metà della classifica a non avere ancora vinto in casa nel 2025 (4N, 3P): quattro i punti raccolti al Gewiss Stadium nel periodo (come il Venezia), più soltanto di Lecce (tre) ed Empoli (due). Inoltre, i nerazzurri non vanno a bersaglio da quattro sfide interne di Serie A e potrebbero restare a secco per cinque match casalinghi consecutivi per la prima volta nella competizione. Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte di Serie A e potrebbe collezionare tre successi esterni di fila per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2024: uno dei tre fu proprio contro l’Atalanta (2-1 al Gewiss Stadium).