Serie A, le migliori giocate della 20^ giornata

Nella giornata di campionato appena conclusa le prime sei squadre in classifica hanno tutte vinto, aumentando ulteriormente la tensione per una Serie A che da anni non vedeva così tanta competizione per i primi posti. Questo non significa, però, che per le grandi del nostro campionato le cose siano state semplici e questo spiega anche una buona parte del nostro episodio settimanale di questa rubrica sulle migliori giocate. Per questo motivo oltre al gran gol di Ribery, troverete un intervento difensivo miracoloso di Chiellini su Quagliarella, che fa il paio con quello di Yoshida su CR7, ma anche un trick di Svanberg contro il Milan, oltre a un tunnel rischiosissimo di Spinazzola.

Ribery e Bonaventura sono due calciatori non più giovani, martoriati dagli infortuni, come si dice nel calcio: in declino. Certo non possiamo paragonare le carriere dei due, il francese a un certo punto era tra i primi cinque giocatori al mondo, ma insomma si può riconoscere una certa affinità nel modo di saper dire del tu al pallone. Quest’anno alla Fiorentina momenti di calcio così puri sono arrivati raramente, in una stagione difficile come in pochi potevano aspettarsi, soprattutto viste le premesse dopo il mercato.

Ci sono momenti di una partita di calcio in cui Matthias Svanberg sembra semplicemente il centrocampista più forte al mondo: il più veloce, il più grosso, il più tecnico, il più completo. Questi momenti sono alternati ad altri in cui non si capisce bene cosa stia a fare lì in mezzo, con l’aria di uno che non lo sa neanche lui. A 21 anni è ormai al terzo anno al Bologna, ma da quando è arrivato non è andato né avanti né indietro, facendo sognare per il suo potenziale ma il più delle volte deludendo per la sua resa effettiva. In quest’azione dimostra la sua capacità di vincere duelli individuali anche contro alcuni dei migliori giocatori del campionato. È più reattivo di Saelemakers, nonostante quello sia in piedi e lui sdraiato, da dove mette in pratica una certa abilità nel Twister. Rialzatosi la prima cosa che fa è un tunnel a Ismael Bennacer, e tanto che ci stava ha già visto un filtrante piuttosto complesso per Soriano sul lato destro. Una di quelle azioni che finiscono nella compilation di YouTube di Svanberg che quando la vediamo pensiamo: “questo è un fenomeno”.

Chiellini non viene da un periodo facile. Il ritorno in campo dalla rottura del crociato è stata più difficile del previsto, a causa di tutti altri piccoli infortuni arrivati dopo. Anche vista l’età, era facile immaginare come Chiellini “non sarebbe tornato più quello di prima”, come si dice in questi casi. Nel mentre la Juventus ha cambiato modo di difendere, diventando più aggressiva in avanti, un tipo di difesa a cui non è abituato. Eppure quando riesce a giocare con continuità, Chiellini dimostra anche a 36 anni di essere uno dei migliori difensori della Serie A.

La reattività che mostra in questa situazione è mostruosa. A monte c’è forse un’incomprensione tra lui e Bonucci, che lasciano solo nel cuore dell’area di rigore Quagliarella, che può ricevere, girarsi e tirare con tranquillità. La sua conclusione è violenta e precisa, per Szczesny sarebbe stato impossibile intervenire. Chiellini in qualche modo capisce però la traiettoria e si lancia non in scivolata bassa, ma in una scivolata atipica tenendo la gamba alta e rigida. Respingere i tiri è un arte in cui il difensore della Juventus ha sempre brillato. Non basta mettere il corpo, devi essere preciso, geometrico. Qui grazie alla sua capacità di dominare un’area di rigore salva un gol già fatto.

L’intervento perfetto di Yoshida