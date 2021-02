Le attenzioni sono focalizzate tutte sul presente, ma intanto Simone Inzaghi e la Lazio guardano anche al futuro, insieme. "Ho incontrato la società, sono molto positivo come lo è il presidente. In questi giorni Lotito è stato impegnato in Lega, lo rivedrò sicuramente in queste ore. Siamo molto avanti e sono contento perché sapete tutti cosa rappresenta per me questa società e questa maglia" ha detto Simone Inzaghi a proposito di un rinnovo sempre più imminente. La Lazio intanto si prepara ad affrontare il Cagliari e l’allenatore in conferenza ha ribadito che non vuole cali: "È una partita molto insidiosa, i rossoblù stanno facendo poco come punti ma le prestazioni sono buone, ho visto l'ultima partita: hanno ottime qualità, giocano un bel calcio. Hanno qualche defezione e ce li aspettiamo con un modulo speculare al nostro e abbiamo lavorato in tal senso. Per quello che ha mostrato, il Cagliari non merita la classifica attuale. Noi siamo in trend positivo, è un grande banco di prova per vedere la maturità della squadra e soprattutto conterà molto l'approccio con cui entreremo in campo perché troveremo una squadra che ha bisogno di punti e che ha ottime qualità individuali".