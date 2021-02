Ribery in dubbio, Sanchez con Lukaku? Le probabili

Per rispondere ai quesiti di tifosi e fantallenatori ci affidiamo come sempre al prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport . C'è chi ha già deciso e chi invece deve ancora riflettere sull'XI da schierare in questo weekend. Ecco quindi la nostra consueta panoramica sulle 20 squadre di Serie A

Seconda giornata del girone di ritorno. Settimana scorsa i piani altissimi della classifica non avevano subito modifiche. Milan, Inter, Roma e Juventus avevano tutte vinto i rispettivi match. Sabato però è tempo di scontro diretto con la Juventus di Pirlo che riceve a Torino la Roma. Turno sulla carta favorevole per il Milan di Pioli che ritrova Calhanoglu. Il mercato è finito ed è tempo per qualcuno di cambiare con i nuovi innesti. Chi giocherà subito? Chi è in ballottaggio?

Dopo l’impegno di Coppa contro la Juventus, i nerazzurri aprono il programma di giornata con l’intento di mettere pressione al Milan capolista. A Firenze Conte rimetterà i titolarissimi, a partire dal ritorno di De Vrij in difesa. Sulle corsie esterne pronti Hakimi e Perisic, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Young e Darmian che sono le alternative a sinistra. Davanti inamovibile Lukaku ma punto di domanda sul suo partner. Al momento c’è Sanchez in pole su Lautaro ma il ‘Toro’ non è ancora tagliato totalmente fuori

Un solo assente in casa granata: Toni Sanabria è risultato positivo e ovviamente non sarà a disposizione. L'altro nuovo volto, Rolando Mandragora, è invece pronto a far parte dell'XI titolare. Il sacrificato a centrocampo sarebbe Linetty. In difesa Nicola ritrova Izzo. Su Lyanco pochi dubbi mentre il terzo difensore uscirà dal ballottaggio tra Bremer e Rodriguez. Attacco affidato al tandem Zaza-Belotti

Nella difesa della Dea è pronto a rientrare dal primo minuto Romero, negativo al tampone e di nuovo a disposizione. Gosens torna dalla squalifica e si piazzerà sulla sinistra. Sul versante opposto difficile il pieno recupero di Hateboer. Ci sarebbe in pole Maehle ma anche lui non è al meglio. Davanti Zapata è in vantaggio su Muriel ma il vero ballottaggio è sulla trequarti con Malinovskyi che potrebbe sopravanzare Pessina

SASSUOLO-SPEZIA, sabato ore 15

Sassuolo, Berardi a disposizione

Buone notizie per Roberto De Zerbi, non ancora buonissime per i fantallenatori. Domenico Berardi è tornato in gruppo ma il piano del Sassuolo è di averlo a pieno regime contro il Crotone e quindi, salvo sorprese, non ci sarà contro lo Spezia. Caputo sta meglio ma resta in ballottaggio con Defrel. Lopez è squalificato. A destra c'è Muldur in pole



Spezia, due centrocampisti da sostituire

Altri cambi a centrocampo per Italiano che non riesce proprio ad avere tutti a disposizione. Questa volta stop per Pobega e Saponara, entrambi fermati dal giudice sportivo. Estevez e Maggiore sono in pole per giocare con Agoume. In difesa ballottaggio Erlic-Terzi. Marchizza spera di rientrare dal 1' ma per ora è sfavorito nei confronti di Bastoni. Davanti ancora qualche acciacco per Farias con Verde che scalda i motori