Inzaghi lancia Musacchio dal primo minuto in difesa. Conferme a centrocampo e in attacco coi titolarissimi: Correa-Immobile i due in attacco. Di Francesco passa alla difesa a tre: esordio per Rugani. Torna Nandez dalla squalifica. Davanti ci sono Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Pavoletti. La diretta su Sky Sport Serie A