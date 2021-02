Accolto il ricorso della Fiorentina: squalifica ridotta da due a una giornata per il centrale espulso contro il Torino. Torna a disposizione domenica, per la sfida con la Sampdoria

Squalifica ridotta, contro la Sampdoria Nikola Milenkovic ci sarà. Il ricorso della Fiorentina, dopo la squalifica di due giornate inflitta al suo difensore in seguito all’espulsione rimediata contro il Torino, è stato infatti accolto dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, che ha ridotto lo stop a una giornata con ammenda di 10mila euro.



Squalifica dunque già scontata (Milenkovic ha saltato il match perso contro l’Inter) e sarà a disposizione di Prandelli per il delicato incontro con la Sampdoria (domenica alle 15), con la Viola che dovrà cercare di tornare alla vittoria per non rischiare di ritrovarsi coinvolta nella lotta per non retrocedere.