Il nuovo logo dell'Inter è ormai realtà. Resta la struttura tradizionale, ma con la netta prevalenza dei colori nero e blu, in cui sono raffigurate lettere stilizzate bianche su sfondo circolare blu. Rispetto allo stemma disegnato da Giorgio Muggiani, oltre al colore dorato, spariscono anche le lettere "F" e "C". Questa scelta indica una direzione moderna con un brand minimal, dove le lettere "I" e "M" sono gli elementi base che rimandano a Inter Milano (il nome con cui viene chiamata la squadra all’estero) e identificano il tifoso con il club, suggerendo l’espressione "I’m", che significa "io sono" in inglese. Il logo, anticipato dal sito footyheadlines.com, dovrebbe fare la prima apparizione pubblica sulle maglie dei giocatori in occasione di Inter-Cagliari, gara di campionato in programma nel weekend del 10-11 aprile.