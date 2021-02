Obiettivo sorpasso in vetta per Conte, reduce da 5 turni utili ma opposto a Inzaghi che ha vinto le ultime 6 giornate. Intoccabile la coppia Lukaku-Lautaro, gioca Eriksen al posto dell'infortunato Vidal (Gagliardini in panchina). Sulle fasce ecco Hakimi e Perisic. Biancocelesti con il tandem Immobile-Correa e tante conferme: dietro Patric preferito a Musacchio, Radu ce la fa. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD