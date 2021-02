Il primo posto in classifica e un campionato al di sopra delle aspettative hanno contribuito a tenere alto l'umore dei giocatori del Milan. Lo dimostra Theo Hernandez, uno dei protagonisti principali di questa splendida cavalcata e felice anche fuori dal campo. In pieno spirito carnevalesco, il terzino rossonero si è divertito a stuzzicare la fidanzata Zoe Cristofoli, ricoprendola di stelle filanti mentre lei era presa a smanettare sul suo smartphone. Uno scherzo condiviso sulle stories di Instagram e che, poche ore dopo, è stato 'vendicato' dalla modella e influencer veronese. Anche la Cristofoli ha optato per lo stesso scherzo, il tutto postato ovviamente sui social, ma a catturare l'attenzione - più che l'ex Real ricoperto di stelle filanti - è stato un dettaglio presente sullo sfondo. Dietro il francese, infatti, si intravede una maglia della Juve, appoggiata su una scatola con il nome di Theo e il numero 19 scritti con il brand bianconero. Un particolare non sfuggito agli utenti del web.