San Valentino speciale per Francesco Totti, che si è concesso una passeggiata per le vie della sua amata Roma come mai aveva potuto fare: incappucciato e col volto coperto dalla mascherina, la leggenda giallorossa ha sfilato fianco a fianco di persone ignare della sua presenza, vivendo la Capitale come un "comune mortale"

SAN VALENTINO, LE FRASI E I MESSAGGI DEGLI SPORTIVI