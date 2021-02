L'esterno croato ha giocato a tutta fascia contro la Lazio con opposto un giocatore di grande spinta come Lazzari, un atteggiamento tattico che ha ricordato quello adottato da Eto'o con Mourinho nel 2010. Il commento post gara di Capello a Conte: "Perisic è stato una grande sorpresa, pensavo avresti scelto un giocatore difensivo come Darmian". E Conte: "Ivan ora riesce a fare le due fasi in maniera giusta, e può crescere ancora tanto"

