Verona-Parma, dove vedere la partita in tv

La sfida tra le squadre di Juric e D'Aversa chiude il programma della 22^ giornata di Serie A. Squadre in campo per il Monday Night alle 20:45, diretta su Sky Sport Serie A

Il programma della 22^ giornata di Serie A si chiude con il Monday night tra Verona e Parma. Una sfida tra due squadre in cerca di riscatto: i gialloblù di Juric, reduci da due sconfitte consecutive, cercano un successo per riprendere la marcia nella zona sinistra della classifica; la squadra di D'Aversa, tre ko di fila e un solo punto nelle ultime cinque uscite, vanno a caccia di un risultato positivo per provare ad uscire dalla zona rossa della graduatoria.