La sconfitta interna contro il Torino rischia seriamente di essere fatale a Eusebio Di Francesco : l'allenatore del Cagliari è infatti a un passo dall'esonero , dopo aver collezionato la terza sconfitta consecutiva e un solo punto nelle ultime 10 partite. Il presidente Giulini insieme alla dirigenza rossoblù sta valutando in queste ore la situazione, ma l'ipotesi di un cambio in panchina si fa sempre più concreta: dopo i segnali di fiducia delle scorse settimane, con il rinnovo di contratto firmato il 24 gennaio scorso da Di Francesco, il mancato cambio di rotta in casa Cagliari dovrebbe portare a un ribaltone. Manca ancora la decisione ufficiale, ma al momento la posizione dell'allenatore rossoblù è decisamente in bilico. Al termine della gara Giulini si è intrattenuto a lungo all'interno dello spogliatoio del Cagliari, alla presenza sia della squadra che di Di Francesco.

Semplici prima idea per la sostituzione

In caso di esonero, a questo punto sempre più probabile, la prima idea per la panchina del Cagliari porta al nome di Leonardo Semplici: nelle prossime ore la dirigenza rossoblù dovrebbe avviare i contatti con l'ex allenatore della Spal per provare a trovare un accordo. In alternativa gli altri nomi nella testa del presidente Giulini sono quelli di Walter Mazzarri (che però difficilmente accetterà una panchina a campionato in corso), Vincenzo Montella e anche due allenatori che hanno già guidato il Cagliari in passato come Walter Zenga e Massimo Rastelli.