La settimana a Bologna è stata condizionata dalle polemiche seguite alla gara di venerdì con il Benevento. E non tanto per la mancata vittoria ma per alcune frizioni fra Mihajlovic e una parte dei tifosi. L’allenatore ha voluto chiudere il capitolo, alla vigilia della sfida con il Sassuolo: "I tifosi hanno voluto esprimermi loro opinioni. Li ho lasciati parlare poi ho parlato io con una premessa: non avrei mai pensato di dover chiarire qualcosa con i tifosi del Bologna, se c'è una tifoseria e una piazza con cui ho avuto sempre uno splendido rapporto è con questa città, assurdo trovarmi a dover chiarire qualcosa con loro. Se è successo è perché in qualche modo li ho feriti quindi hanno sofferto ed era giusto chiarire. Ma non mi è piaciuto lo striscione 'pullman di pezzenti' e gliel'ho detto. Non dovevo chiedere scusa e ho detto pure questo, perché non ho offeso nessuno". Poi, ha detto Mihajlovic, "c'è un altro aspetto. Io sono uno straniero e ho un modo di parlare e di pormi molto diverso. A volte mi chiedono dici sul serio o scherzi? Sono un uomo dell'est e ho questo modo di parlare". Mihajlovic ha tenuto a chiarire che non ci sono scuse da fare e che con Bologna non ha conti in sospeso. Anzi: "In due anni e mezzo ho sempre dimostrato gratitudine nei confronti dei tifosi, sempre vicini alla squadra". Ma "c'è quello che Mihajlovic ha dato a Bologna. Quando sono venuto qui due anni fa tutti si cagavano addosso per la situazione di classifica. Quando ho avuto la malattia ho fatto punture di cortisone per essere lucido e poter seguire la squadra dall'ospedale e in campo. Quindi il rapporto tra me e Bologna è una cosa bella, ma reciproca: siamo pari". Ora l'obiettivo è salvarsi.