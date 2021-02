De Zerbi: "Stabili tra prime otto, non è scontato"

Alla vigilia della sfida con il Bologna Roberto De Zerbi ha voluto sottolineare il valore del percorso compiuto negli ultimi anni dal suo Sassuolo, ricordando che essere costantemente a ridosso delle big della Serie A non è affatto scontato. “Se guardiamo quello che abbiamo fatto e da dove siamo partiti tre anni fa dobbiamo essere contenti e orgogliosi. Spero anche che siano orgogliosi i nostri tifosi, perché non è tutto facile. Anche stabilizzarsi ottavi dopo le 7 grandi squadre italiane non è scontato”. De Zerbi ha poi voluto puntualizzare che la salvezza è ancora un obiettivo da raggiungere. “Fin quando non chiudiamo l’argomento dal punto di vista matematico dobbiamo tenere la spia accesa – ha avvertito – anche se questo non vuol dire togliere l’ambizione di guardare avanti”. Parole di stima poi per i prossimi avversari. “Il Bologna ha un’identità chiara – ha spiegato - spesso il primo anno qui li ho presi come esempio con i miei giocatori, perché il Bologna andava su tutti i campi per cercare di vincere”.