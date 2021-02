La Lazio vince contro la Samp e Ciro Immobile, pur non andando in gol, ha potuto festeggiare nel miglior modo possibile il suo 31esimo compleanno. Una volta a casa, la sorpresa: cuori e palloncini a comporre la scritta "Auguri, amore". Su Instagram ringrazia la moglie Jessica Melena: "Vita mia..."

Niente gol - per una volta - ma una vittoria importantissima per la Lazio di Ciro Immobile, che non è riuscito a festeggiare il suo 31° compleanno con una rete (ci ha pensato "Spider-Man" Luis Alberto), ma il capitano biancoceleste è stato abbondantemente ricompensato dalla sorpresa della moglie, che ha bardato casa di cuori e palloncini pieni d'amore. Un regalo, "infiocchettato" dalle dolcissime parole della bella Jessica su Instagram. "Mio grande amore - scrive - mia dolce metà, il pilastro della nostra famiglia...la spalla su cui piangere, ridere, sfogarsi, sognare... Tu, che mi hai donato la vita. Tu che sei sempre presente. Tu che metti sempre al primo posto me e i bimbi. Tu che sei un inguaribile ottimista... Tu che sei forza, coraggio e determinazione. Buon compleanno amore mio.... ti meriti tutto ciò che c'è di bello in questo mondo! Ti amo". E Ciro..: "Torni a casa dopo la vittoria e trovi questa sorpresa.... ti amo vita mia grazie di tutto".