"E. Mammato gol assicurato", recitava la maglia esibita dopo il gol, e in tanti si sono chiesti "per chi fosse" quella rete, segnata da Ciccio Caputo per l'1-1 contro il Bologna. Mistero svelato dallo stesso attaccante nel post partita, quando ha voluto fare i suoi auguri di pronta guarigione all'amico Enzo Mammato, noto dj, pr e "re della movida" (amico di molti sportivi, tra i quali anche Roberto Mancini e Sinisa Mihajlovic), a casa con il Covid. “La maglia? E' per un amico che ha passato un periodo difficile. Sono 40 giorni che è positivo, e ha perso la mamma per il Covid: ciao Enzo", la dedica.



Attraverso il suo profilo Instagram, Mammato ha prontamente ringraziato l'amico, che dopo quello di speranza con il cartello "Andrà tutto bene. Restate a casa" mostrato lo scorso marzo sempre dopo un gol, torna protagonista con i suoi messaggi