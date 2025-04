Il primo passo falso di Tudor nella carriera bianconera arriva al Tardini. Il Parma vince 1-0 e la Juve vede complicarsi il cammino verso la qualificazione alla Champions. Ko commentato così dall'allenatore croato: " È mancato un po' di tutto - ha spiegato dopo il match -. Nel secondo tempo abbiamo spinto tanto, però non siamo stati pericolosi. Loro meglio nel primo tempo sulle seconde palle, magari hanno messo più agonismo, poi abbiamo preso questo gol con un cross da 40 metri che non si può prendere e l'abbiamo preso. Siamo dispiaciuti, ma si va avanti. Ci sono ancora cinque gare, si gioca già tra quattro giorni e non è compromesso niente". E sul rinvio della partita ha aggiunto: "Abbiamo avuto questo problema, ma non è una scusa. CI si deve adattare e andare avanti, il Parma sta andando forte in questo periodo: un calcio semplice, di agonismo. Per quanto abbiamo spinto nel secondo tempo ai punti meritavamo il gol , ma non contano i punti come nella boxe. In avanti è mancato qualcosa. Ma non posso dire che il Parma ha fatto chissà cosa e noi no, però è una sconfitta che va accettata e si va avanti".

"Vlahovic e Kolo Muani? Si poteva fare di più"

E sul rendimento in coppia di Vlahovic e Kolo Muani: "Mi preoccupa tutto e niente, si poteva fare di più - ha detto -. Quando arriva la palla negli ultimi 20-25 metri bisogna buttarla dentro, altrimenti si rischia di perdere come successo oggi. Ci manca un po' di quella cattiveria di andare dentro l'area, anche sui calci d'angolo. Bisogna crederci, non andare giusto per andare. Bisogna lavorare su quella roba là, se no non si vincono le partite. Si vince con i sistemi, ma soprattutto su altre cose. Ci è mancata concretezza e pericolosità dei giocatori, da parte di tutti e non solo dei giocatori davanti. Dusan è uscito per un piccolo fastidio. Gli altri che sono entrati ci hanno provato perché hanno le qualità, ma non è bastato. La classifica mi preoccupa? No, la trovo stimolante. Per creare la mentalità della squadra, fare prestazioni con lo stesso piglio per novanta minuti ci vuole più tempo. La squadra può migliorare sul piano mentale, perché sente il peso, lo si nota negli spogliatoi. Possiamo crescere in cattiveria, avere più italianismo nel giocare, battagliare, non concedere nulla agli altri".