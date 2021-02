"Le frasi di Zhang Jindong? Il commento è semplicissimo, la proprietà valuterà al meglio ogni decisione nel rispetto del club. Noi stiamo lavorando al massimo per far sì che questa stagione possa concludersi nel migliore dei modi". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta a Dazn prima del derby contro il Milan commentando le parole di Zhang Sr. che nei giorni scorsi in un discorso ai dipendenti cinesi aveva spiegato come Suning si sarebbe concentrata solo sulle attività essenziali.