Gol!

SBLOCCA SUBITO LAUTARO! MILAN-INTER 0-1!



5' - Lukaku scappa via alla difesa e appoggia in mezzo per Lautaro: Kjaer salva tutto in scivolata, ma il belga ci riprova con un cross e il Toro, tutto solo in mezzo, mette la sfera in rete con un colpo di testa