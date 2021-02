È successo al minuto numero 89 della partita contro l'Atalanta. Osimhen è caduto, ha sbattuto la testa ed è svenuto in campo. Immediati i soccorsi. Il giocatore ha poi ripreso conoscenza mentre veniva portato in ospedale per accertamenti, che hanno evidenziato un trauma cranico

Victor Osimhen ha riportato un trauma cranico. Come riporta l'Ansa, è questo quanto evidenziato dagli esami sostenuti in ospedale dal nigeriano dopo lo scontro nel finale del match contro l'Atalanta. È successo al minuto numero 89 della sfida di campionato: una caduta all'apparenza normale, dove il nigeriano ha però sbattuto la testa. Osimhen è dunque svenuto. Immediati i soccorsi in campo, col nigeriano portato via in barella all'esterno dello stadio. Osimhen ha poi ripreso conoscenza mentre veniva trasportato in ospedale. Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo gli accertamenti hanno evidenziato un trauma cranico.