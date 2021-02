Emergenza in attacco per Gattuso che tuttavia ritrova Mertens dall'inizio. Spazio a Meret in porta e a Ghoulam, preferito a Mario Rui. Inzaghi si affida a Lapadula rifornito da Caprari e Ionita (non Roberto Insigne), dietro i ballottaggi premiano Barba e Foulon. Diretta alle 18.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD