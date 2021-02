Sessione di lavoro "extra" per il cileno, che si è allenato ugualmente nella giornata di riposo concessa ai nerazzurri da Antonio Conte per tornare a regime in vista dell'impegno di domenica a San Siro contro il Genoa. Con Vidal alla Pinetina uno specialissimo "personal trainer", il vicepresidente Javier Zanetti, che il centrocampista ha ringraziato per la "compagnia" su Instagram

L'ALLENAMENTO DI VIDAL E ZANETTI: VIDEO