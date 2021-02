Toro, ancora un positivo: rischio rinvio con Lazio

Sale a otto il numero dei calciatori positivi al coronavirus. Allenamenti sospesi e squadra in isolamento domiciliare fino a lunedì. Dopo il rinvio col Sassuolo è concreta l'ipotesi che il Torino non giochi nemmeno contro la Lazio

Dagli esiti dell’ultimo giro di tamponi è emerso un ulteriore caso di positività tra i calciatori. Il totale dei giocatori del Torino positivi al Covid sale così a 8. Nel gruppo squadra il totale è 9 per la positività di un componente dello staff medico. L’Asl 1 di Torino ha confermato così la sospensione degli allenamenti e il proseguimento dell’isolamento domiciliare per tutto il gruppo squadra almeno fino a lunedì. Provvedimenti che sono stati presi dall’autorità sanitaria a causa della presenza della variante inglese nei casi riscontrati: una situazione del tutto eccezionale e che ha portato l’Asl a scavalcare il protocollo della Figc, comunicando in modo tempestivo alla Lega le decisioni che hanno poi portato al rinvio della partita col Sassuolo. Nella giornata di sabato è previsto il quarto giro di tamponi, i cui esiti si conosceranno domenica. In caso di ulteriori positività alla squadra verrà vietato ancora di allenarsi. L’Asl è in costante contatto con la Lega e nello scenario attuale diventa concreta l’ipotesi del rinvio anche della partita con la Lazio del prossimo martedì.